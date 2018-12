As celebrações de Natal um pouco por todo o mundo

Tamanho do texto

Na Austrália, por exemplo, é normal ver barretes e árvores de Natal espalhados pelas praias neste dia. Se a tradição costuma evocar a família reunida em casa, junto a uma lareira, em Bondi Beach dá-se uns mergulhos e apanha-se umas ondas.

Já no Paquistão, rodeada de algumas medidas de segurança, a minoria que celebra a quadra juntou-se para cantar.

A mais tradicional das celebrações chegou do Vaticano, onde o Papa Francisco celebrou a missa do galo para centanas de pessoas na Basilica de São Pedro. Com crianças de todo o mundo, o líder da Igreja Católica focou a sua mensagem na simplicidade, amor e caridade.

Quanto a Belém, na Palestina, este Natal assinalou um recorde no turismo, com milhares de visitantes. Só este ano a cidade já foi visitada por mais de três milhões de pessoas e houve concertos de Natal para toda a população