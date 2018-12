Rapaz guatemalteco morre em detenção

Tamanho do texto

Um rapaz guatemalteco de 8 anos faleceu num hospital do Novo México, uma semana depois de ser detido com o pai pelas autoridades fronteiriças dos Estados Unidos.

A Guatemala já pediu um "inquérito sério e transparente".

Um residente de Alamogordo, localidade do Estado norte-americano onde esteve detida e faleceu a criança, diz que não conhece "todas as circunstâncias" e que "há sempre dois lados em cada história", mas acredita que os médicos "podiam ter lidado [com a situação] de forma diferente".

É a segunda criança da caravana centro-americana a falecer sob a custódia das autoridades dos Estados Unidos. A 8 de dezembro, uma menina de 7 anos, também da Guatemala, morreu num hospital de El Paso, no Texas, na sequência de um choque séptico, depois de ser detida por guardas-fronteiriços norte-americanos. O incidente provocou uma vaga de choque nos Estados Unidos. A menina foi enterrada esta terça-feira no país natal.