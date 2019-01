França e Reino Unido acertam estratégia de combate à migração ilegal

Com o Brexit no horizonte, os governos britânico e francês decidiram reforçar desde já a cooperação para combater a travessia de migrantes de França para Inglaterra. Um percurso que se faz quase sempre em pequenos barcos pneumáticos precários em travessias presumivelmente organizadas por grupos criminosos.

Sajid Javid, o Ministro britânico do Interior, agradeceu publicamente ao seu homólogo francês a colaboração no plano conjunto de acção no Canal da M ancha. Christophe Castaner saudou o resultado do que chamou "um domingo diplomático".

Cerca de 70 pessoas foram travadas só nos últimos três dias quando tentavam atravessar o estreito que divide França e Grã-Bretanha.

Jeremy Corbyn, o líder do partido trabalhista britânico, também usou as redes sociais para apelar à humanidade das autoridades no tratamento dos migrantes. Temos o dever de apoiar com amizade as pessoas que estão em perigo e procuram um lugar de segurança.

Apesar do aumento do número de travessias, não há notícia de mortes nesta última vaga de migração ilegal. Uma única embarcação da marinha britânica faz a patrulha do estreito de Dover.