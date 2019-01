Porta-voz do Vaticano pede demissão

O porta-voz do Vaticano e a Vice-~Diretora do gabinete de imprensa pediram demissão esta segunda-feira.

A informação foi avançada, em comunicado, pela sede da Igreja Católica.

O texto não revela as razões da decisão do norte-americano Greg Burke e da espanhola Paloma Garcia Ovejero. Indica apenas que o Papa aceitou as demissões, que acontecem semanas após a nomeação do jornalista italiano Andrea Tornielli como diretor editorial das comunicações do Vaticano.

Na conta do Twitter, Greg Burke escreveu que "Neste tempo de transição acredita que é melhor para o Papa Francisco ser completamente livre de constituir uma nova equipa".

Burke é membro da Opus Dei e tinha sido nomeado em julho de 2016.

Paloma García Ovejero foi a primeira mulher a ocupar a vice-direção do serviço de Imprensa do Vaticano.