Brasil: Novo ano, novo presidente

O Brasil parou neste primeiro dia do ano para ver Jair Bolsonaro a tornar-se o novo presidente do Brasil.

Jair Bolsonaro iniciou o seu discurso no Congresso Nacional com o habitual agradecimento a Deus, fazendo referência ao regresso à casa "que serviu" durante 28 anos.

"Volto a esta casa como presidente, mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro", disse. "Hoje estou aqui fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus e aos brasileiros que me confiaram a honrosa missão neste período de grandes desafios e enorme esperança".

O novo presidente brasileiro prometeu, também, combater a criminalidade e a corrupção.

"A irresponsabilidade conduziu-nos a uma crise ética e económica. Hoje, o Brasil inicia um novo capítulo da sua história", disse. "Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino", disse, perante milhares de pessoas.

Depois de prestar juramento no Congresso Nacional, Bolsonaro desfilou com a sua mulher, Michelle Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil, até ao Palácio do Planalto, onde, das mãos de Michel Temer, recebeu a facha presidencial que vai carregar pelo menos até 2023.

Jair Bolsonaro e Michel Temer Reuters

No discurso, Bolsonaro não fugiu às ideias da campanha eleitoral.

"Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise económica, do desemprego recorde, da ideologização das nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor implementar as reformas necessárias, ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz.", disse o presidente do país.

Brasil mais internacional

A cerimónia foi assistida, ao vivo, por muitos líderes mundiais. Viktor Orban, o primeiro-ministro húngaro, Mike Pompeo, Secretário de Estado dos Estados Unidos, e, como não poderia deixar de ser, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o qual também esteve lado a lado ao "recém-amigo" brasileiro, Jair Bolsonaro.

