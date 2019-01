Bolsonaro é o novo Presidente brasileiro e a imprensa internacional reage

Tamanho do texto

Jair Bolsonaro é o novo Presidente brasileiro. Chega para a cerimónia de tomada de posse num antigo Rolls-Royce que o Brasil recebeu de presente do governo britânico, em 1953.

Uma cerimónia com apertadas medidas de segurança e delegações de mais de 60 países. No Palácio do Planalto foi recebido pelo antecessor, Michel Temer, onde recebeu a faixa presidencial. Recebeu esta faixa verde e amarela e o e o mundo reagiu. O futuro governo de Bolsonaro está em destaque na imprensa internacional.