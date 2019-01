Direita nacionalista avança em Espanha

O partido de Santiago Abascal pode entrar pela primeira vez no parlamento e tornar-se fundamental para a formação do governo.

Segundo a sondagem divulgada esta quarta-feira pelo jornal El Mundo, se as eleições fossem hoje, o Vox teria entre 9 e 12% dos votos, o que significa entre 43 e 45 cadeiras no parlamento.

O Vox foi a grande surpresa das eleições regionais na Andaluzia, ao conseguir 12 lugares no parlamento regional.

A subida impressionante da extrema-direita em Espanha deve-se, sobretudo, ao mau momento do Partido Popular, que passaria de 33% dos votos para apenas 19 e perderia quase metade dos lugares na assembleia.

A sondagem divulgada pelo El Mundo revela que o PSOE lidera as intenções de voto, com 22%. Com este resultado, dificilmente conseguiria manter a presidência do Governo, mesmo com uma aliança com o Podemos e com os partidos nacionalistas e separatistas.