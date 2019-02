Pedro Sánchez nega acordos com nacionalistas para as legislativas

Tamanho do texto

Em entrevista à televisão pública espanhola TVE, Pedro Sánchez, disse que não tinha qualquer acordo com partidos nacionalistas para continuar no poder.

O presidente do Governo espanhol convocou eleições legislativas antecipadas para 28 de abril, as terceiras em quatro anos.

Para Sánchez disse ainda que não é possível uma Catalunha independente e acrescentou que as forças nacionalistas catalãs tem medo ao diálogo:

"Eles próprios têm medo de sentar-se a dialogar e de tomar consciêcia de que a independência na Catalunha não é possível," disse Sánchez.

"E têm medo de dizer aos elementos com posições mais radicais na Catalunha, que, logicamente, apoiam estes partidos políticos, que lhes mentiram e que têm de voltar à via constitucional," continuou.

No entanto, o líder do Executivo espanhol disse que não tinha a intenção de vetar o diálogo com nenhum dos partidos políticos.

Disse ainda lamentar o acordo entre vários partidos da direita para não estabelecer qualquer pacto com o seu partido, o PSOE.