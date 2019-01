Lucas Barrón, um pioneiro no Dakar

Tamanho do texto

Será sem dúvida um nome a acompanhar com atenção no Dakar 2019, que tem início na próxima segunda-feira. Aos 25 anos de idade, Lucas Barrón irá tornar-se na primeira pessoa com Síndrome de Down a participar no mítico rali.

O peruano irá competir na categoria UTV onde irá fazer equipa com o pai, Jacques Barrón, um veterano já com cinco participações no Dakar:

"Ele será os olhos do carro, irá ver se há competidores por perto. Estamos no deserto, nas dunas, não é uma estrada, por isso posso ter carros por perto e não os ver. Na última corrida tivemos dois competidores, completamente perdidos e a acelerar na nossa direção."

Pai e filho participaram em setembro no Desafio Inca, no sul do Peru, e terminaram em sétimo na sua categoria. Para o Dakar, o objetivo passa por chegar ao fim, dia 17 de janeiro em Lima.