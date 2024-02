Lewis Hamilton deixa Mercedes para se juntar à Ferrari em 2025

De Euronews

Piloto britânico de 39 anos vai substituir o espanhol Carlos Sainz, que entretanto anunciou a saída da Ferrari.

Lewis Hamilton trocou a Mercedes pela Ferrari. A "scuderia" italiana confirmou que o piloto britânico de Fórmula 1, de 39 anos, assinou um "contrato plurianual" e deixa a Mercedes no final do ano.

A Mercedes, do seu lado, comunicou que Hamilton ativou uma cláusula na extensão de dois anos do contrato que assinara no ano passado.

Hamilton chegou à Mercedes vindo da McLaren em 2013 e venceu com a equipa seis dos seus sete títulos mundiais. Em comunicado, o piloto admitiu que a decisão de sair foi das mais difíceis que teve de tomar mas que era o "tempo certo" para dar este passo.

Hamilton vai substituir na Ferrari o espanhol Carlos Sainz, que entretanto anunciou a saída no final de 2024.