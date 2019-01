Sobe para 8 número de mortos em acidente ferroviário na Dinamarca

Tamanho do texto

Subiu para oito o número de vítimas mortais do acidente ferroviário de quarta-feira, na Dinamarca.

Segundo as autoridades, cinco mulheres e três homens morreram no sinistro que fez ainda 16 feridos.

Estipula-se que o comboio de passageiros terá sido atingido por mercadoria que se terá desprendido de outra composição que circulava em sentido contrário. As autoridades prosseguem com as investigações.

"Estamos a recolher informações e dados para esclarecer o que aconteceu, para que isto não volte a acontecer. A única coisa que se pode dizer é que falta um reboque neste comboio, e há um reboque envolvido no acidente. Não se pode, ainda, dizer nada sobre o porquê ou como", refere um dos membros da equipa de investigação, Bo Haaning.

O acidente ocorreu na ponte que liga as ilhas Zelândia e Fiónia e envolveu um comboio de passageiros de alta velocidade, que se dirigia a Copenhaga, e um comboio de carga, que circulava no sentido oposto.

A ponte esteve encerrada, depois do sinistro, tendo já sido restabelecida a circulação rodoviária em ambos os sentidos.

Este é o mais grave acidente ferroviário na Dinamarca das últimas três décadas.