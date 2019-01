James Harden demasiado forte para os campeões

Tamanho do texto

São provavelmente as duas melhores equipas de basquetebol do planeta. Golden State Warriors e Houston Rockets deram espetáculo em Oakland e se os campeões em título foram incapazes de oferecer a vitória aos seus adeptos, o culpado tem um nome: James Harden.

O base dos texanos levou a equipa às costas e forçou o prolongamento depois de anular uma desvantagem de vinte pontos.

No tempo extra os Warriors até se colocaram em vantagem mas Harden fez o que já tinha feito no final do tempo regulamentar: brilhou para lá da linha de três pontos.

A equipa que viajou desde Houston venceu por 135-134 e Harden contribuiu com 44 pontos, 10 ressaltos e 15 assistências. Ainda há muito jogo pela frente mas o base dos Rockets mostrou que é o mais forte candidato a vencer o título de melhor jogador da temporada regular.