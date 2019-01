Franck Ribéry castigado pelo Bayern

A polémica estalou durante as férias de Ribéry no Dubai devido à publicação de um vídeo onde o francês se preparava para devorar uma costeleta banhada a ouro comestível. As reações não tardaram nas redes sociais e a resposta do futebolista também não, insultando os críticos, as mães e avós dos críticos e toda a árvore genealógica.

De acordo com o clube alemão, Franck Ribéry aceitou prontamente o castigo que lhe foi imposto.