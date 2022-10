O FC Porto conquistou esta terça-feira a primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões. A jogar em casa, diante do Bayer de Leverkusen, só na segunda parte a equipa de Sérgio Conceição encontrou forma de desatar esta terceira jornada.

Golos de Zaidu, aos 69 minutos, e de Galeno, já à beira dos 90, carimbaram o tgriunfo (2-0) sobre os alemães.

Na outra partida do grupo, o Club Brugge recebeu, venceu o Atlético de Madrid (2-0) e segue imparável na liderança. Os espanhóis caíram para o último lugar do grupo.

Na próxima jornada, o FC Porto vai a Leverkusen e o Atl´€tico de Madrid recebe o Brugge.

Em Marselha, horas antes, o Sporting até começou a sonhar alto quando Francisco Trincão abriu o marcador logo aos sete minutos. Mas dois erros de Adán deitaram por terra as aspirações.

Primeiro, o guarda-redes espanhol tentou aliviar uma bola, acertou num adversário e sofreu o empate. Depois tocou com a mão na bola fora da área, cortou jogada de golo e foi expulso.

Com um a mais, os franceses pressionaram os "leões" e chegaram ao intervalo já a vencer por 3-1. Aos 84 minutos ainda sofreram mais um golo.

Na outra partida do grupo D, o Tottenham não foi além de um empate a zero em Frankfurt, diante do Eintracht, e esse nulo deixa o Sporting ainda na liderança, com mais dois pontos que ingleses e alemães.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Marselha e o Eintracht vai a Londres.

O Nápoles conseguiu a goleada da noite em Amesterdão. Com Mário Rui sem sair do banco, os italianos cilindraram o Ajax, por 6-1. Francisco Conceição também assistiu do banco ao desastre dos neerlandeses.

No mesmo grupo, duelo britânico em Liverpool, com os Rangers a serem derrotados pelo Liverpool. Diogo Jota foi titular nos anfitriões, mas ficou em branco.

No grupo C, assistiu-se ao jogo cabeça de cartaz. O Barcelona foi a Milão perder por 1-0 com o Inter, num jogo de desfecho incerto até ao final dos oito minutos de descontos dados pelo árbitro e com pelo menos um lance duvidoso a suscitar muitas queixas dos espanhóis.

Na outra partida do grupo, o Bayern recebeu e cilindrou os checos do Viktoria Plzen, por 5-0, e lidera tranquilamente, só com triunfos e sem golos sofridos.