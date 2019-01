Tamanho do texto

Assegurar que o bem-estar animal é respeitado pelos países envolvidos em novos acordos de livre comércio foi a mensagem deixada, em Bruxelas, pela Eurogroup for Animals, uma federação europeia de organizações de defesa dos animais.

O pedido foi feito, segunda-feira, numa reunião com a comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, que lidera negociações com a Austrália, Nova Zelândia e um grupo de países sul-americanos reunidos no bloco Mercosul.