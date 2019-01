Migrantes celebram desembarque em Malta

Tamanho do texto

Depois da tempestade, a esperança. Os 49 migrantes a bordo de navios de resgate há mais de duas semanas no Mediterrâneo puderam finalmente desembarcar em Malta, esta quarta feira.

Após vários países europeus terem recusado abrir um porto seguro para as embarcações, a Comissão Europeia desbloqueou a situação ao assumir a integração de um total de quase 300 migrantes por oito Estados-Membros.

Portugal está entre os países de acolhimento, ao lado da Alemanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Roménia.

O acordo, anunciado pelo primeiro-ministro de Malta, põe termo a um impasse entre os governos do país e de Itália que recusaram o atracamento de dois navios humanitários em dezembro. No entanto, 44 cidadãos do Bangladesh vão ser repatriados por alegadamente não terem motivo para o pedido de asilo.