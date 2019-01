Messi reforça a 'lenda' ao chegar aos 400 golos na Liga Espanhola

O futebolista Lionel Messi chegou aos 400 golos, sempre ao serviço do Barcelona, na Liga espanhola. A estrela argentina marcou no jogo com o Eibar, que acabou com o triunfo catalão por 3-0, e reforçou também a liderança nos melhores marcadores desta edição da prova, com 17 golos.

Messi reforça em quase todas as jornadas o seu registo e está à frente de Ronaldo, com 311, e de Telmo Zarra, que marcou 251 nas décadas de 40 e 50 do século XX. Um feito ao qual não faltaram os elogios do treinador Ernesto Valverde.

"É um jogador extraordinário e não é apenas por ser um goleador. É um goleador nato, mas é também pelo que cria, pelo que dá a marcar e pelo que faz acontecer à sua volta", afirmou o técnico na conferência de imprensa após o encontro.

Já na última época, Messi tornou-se no primeiro jogador a atingir as cinco Botas de Ouro no futebol europeu, mais uma do que Cristiano Ronaldo.

Com Messi a somar esta época 17 golos e o internacional português a registar já 14 golos na Série A pela Juventus, está à vista novo duelo pela próxima Bota de Ouro entre as duas estrelas que dominaram a última década do futebol mundial.