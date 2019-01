Roberto Bautista-Agut trava esforço épico de Andy Murray

Tamanho do texto Aa Aa

O britânico Andy Murray, ex-número 1 mundial e atual 229.º do ‘ranking’ mundial, foi hoje eliminado na ronda inaugural do Open da Austrália em ténis, primeiro ‘Grand Slam’ do ano, ao perder com o espanhol Roberto Bautista-Agut.

Numa batalha com mais de quatro horas (4h09m), Murray teve o apoio do público, mas não as forças necessárias para bater o número 24 do mundo, acabando por perder em cinco sets, com os parciais de 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 e 6-2.