Economia alemã desacelera mas evita recessão

Tal como apontavam as estimativas, a economia alemã desacelerou no ano passado, com um aumento de apenas 1,5 por cento do produto interno bruto, contra os 2,2 por cento registados em 2016 e 2017. Mas o país escapou às previsões mais sombrias, evitando nomeadamente uma "recessão técnica" no fim do ano, caso se tivessem registado dois trimestres consecutivos de recuo no PIB.

Campeã do rigor orçamental face aos parceiros europeus, a Alemanha viu crescer, em 2018, as contas públicas em 59,2 mil milhões de euros, cerca de 1,7 por cento do PIB, o que representa um novo record e desde a reunificação do país em 1990.