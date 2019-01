Finlândia enterra lixo nuclear

Tamanho do texto

Como é estar a 450 metros de profundidade, dentro do substrato rochoso finlandês, onde o combustível nuclear usado será armazenado pelos próximos 100 mil anos?

O túnel de Onkalo será o local de descanso da Finlândia para o combustível nuclear usado. Foi escavado ao lado da central nuclear Olkiluoto, mas sob rocha finlandesa. A 450 metros de profundidade, o combustível nuclear usado é colocado dentro de cilindros de cobre e enterrado com argila e cimento bentonítico. A Finlândia está a contar com o substrato rochoso, que tem estado estável por milhares de milhões de anos, para proteger o combustível de catástrofes naturais e provocadas pelo homem no futuro.