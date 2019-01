Nevões provocam o caos na Europa

Na Bósnia, três pessoas morreram 17 ficaram feridas na estrada, em acidentes rodoviários. Catorze dos feridos estavam num autocarro que virou após ter derrapado na via. Um limpa-neves também ficou pelo caminho enquanto limpava uma estrada na montanha Komar, no centro do país.

Na rua, um habitante local conta que "estão a tentar remover neve, mas as máquinas não aguentam e vão tombando", que há "pelo menos um metro, um metro e 20 centímetros de neve aqui, mas em algumas aldeias são mais de dois metros de neve."

Na Sérvia, sete municípios encontram-se em estado de emergência desde sexta-feira, devido ao mau tempo.

Também no estado federal da Baviera, no sul da Alemanha, os serviços de emergência foram reforçados. Mais de 200 polícias juntaram-se ao exército para removerem a neve. Na aldeia de Balderschwang um hotel foi atingido por uma avalanche. Por precaução, o edifício estava encerrado. Para além dos estragos, ninguém ficou ferido com a queda de neve. No entanto, o risco de avalanche nas estradas está a impedir cerca de 1000 pessoas de abandonarem a aldeia perto da fronteira austríaca.

As tempestades de neve dos últimos dias já fizeram 26 mortos na Europa, onde o frio ainda está para ficar.