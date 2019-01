Estado Islâmico reivindica ataque na Síria

Tamanho do texto

Pelo menos dezanove pessoas, entre elas quatro militares norte-americanos, morreram no ataque desta quarta-feira na Síria, já reivindicado pelo Estado Islâmico.

Segundo as informações avançadas pela coligação que combate o terrorismo na região, liderada pelos Estados Unidos, os elementos de uma patrulha foram surpreendidos com a explosão de uma bomba na cidade de Manbij. O ataque aconteceu perto de um restaurante onde as tropas norte-americanas costumam parar.

Este é o primeiro ataque depois de Donald Trump ter anunciado a saída dos militares norte-americanos da Síria, sublinhando na altura que a guerra contra o Estado Islâmico tinha terminado e tinha sido ganha.