PM espanhol: "Brexit é uma desgraça"

O presidente do Governo espanhol esteve esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e no discurso no hemiciclo disse que todos perdem com o Brexit, sobretudo os britânicos.

"Corresponde ao governo do Reino Unido adotar as decisões que considere oportunas sobre os passos a dar. Nós, como estados-membros e instituições comunitárias, estamos a fazer o nosso trabalho, adaptando tanto os países membros como a Comissão Europeia, as medidas necessárias para minimizar o impacto de uma possível saída sem acordo."

Pedro Sánchez pediu também aos europeístas que lutem contra a retórica nacionalista.

"Aos que espalham mensagens de saída, até mesmo desta tribuna, digo-lhes: a Europa não é e não será nunca uma ameaça à extraordinária diversidade dos nossos países, das nossas línguas, das nossas culturas. A Europa é o contrário. A Europa é a multiplicação, nunca a divisão de identidades, não se é menos espanhol por ser europeu."

O primeiro-ministro espanhol deixou ainda a proposta para que se crie uma estratégia de Igualdade de Género na Europa.

"Uma estratégia para combater as diferenças de género, a maior taxa de desemprego que sofrem as mulheres e a precariedade que sofre com particular intensidade a mulher."