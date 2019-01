UE intensifica preparativos para Brexit sem acordo

O Reino Unido terá de rever as suas linhas vermelhas se quiser um novo acordo de saída com a União Europeia. A ideia ficou clara esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, depois de o acordo do Brexit alcançado ter sido rejeitado na Câmara dos Comuns, em Londres.

Uma posição partilhada pelo negociador do Parlamento Europeu para o Brexit, Guy Verhofstad, que entende "a necessidade do Reino Unido de ter mais tempo, mas é impensável que o artigo 50 se prolongue para lá das eleições europeias."

O eurodeputado britânico eurocético, Nigel Farage diz que "os ingleses podem ser um povo muito plácido, muito relaxado, mas prometo-vos: se forem muito pressionados, serão como um leão a rugir. Seremos ainda mais desafiadores, se tivermos de lutar contra um segundo referendo e vamos vencê-lo com uma maioria ainda maior."

No final do debate, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, lamentou a divisão política no Reino Unido e respondeu aos críticos do acordo do Brexit, citando a banda britânica Rolling Stones.

"Não se consegue sempre o que se quer, mas se tentar, às vezes pode conseguir o que precisa."