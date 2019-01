May dá novos passos rumo ao Brexit

Tamanho do texto Aa Aa

Em dois dias, Theresa May teve o acordo para o Brexit reprovado por esmagadora maioria, viu a liderança do partido e do país posta em causa e sobreviveu a uma moção de censura por menos de 20 votos. A 10 semanas da saída do Reino Unido da União Europeia, tudo está por resolver. Os 19 votos que salvaram May vieram do Partido Unionista da Irlanda do Norte, um aliado que, no passado votou contra o Brexit, mas que, esta quarta-feira impediu o Reino Unido de ir para novas eleições.

Com a liderança assegurada, a primeira-ministra britânica renovou a intenção de implementar o acordo com o apoio do parlamento.