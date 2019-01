Gisele Bündchen vs. Tereza Cristina

Já em funções, a detentora da pasta da Agricultura criticou estas declarações afirmando que Bündchen, que inclui no grupo dos "maus brasileiros" devia ser "embaixadora" do Brasil e não se meter nesta questão "sem conhecimento de causa".

Nas redes sociais Bündchen publicou parte da resposta que enviou à sua conterrânea. Uma longa missiva onde se mostra surpreendida com as palavras de Tereza Cristina, fala do seu percurso enquanto ativista das "causas socioambientais no Brasil" e do caminho que o país onde nasceu tem traçado no que diz respeito a esta matéria.

Sensibilizada, presume-se, com as palavras daquela que chegou a ser a modelo mais bem paga do mundo, a ministra - que é agora responsável por delimitar as terras indígenas, por decisão de Jair Bolsonaro - agradece-lhe a carta e diz-se disposta a "construir" com Bündchen - que afinal não é "em hipótese alguma uma má brasileira, mas sim um orgulho" para o país" - "uma agenda contra" a desflorestação "ilegal e a grilagem", ou seja, a apropriação indevida de terras utilizando documentos falsos.