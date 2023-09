Lula demarca novas terras indígenas no Brasil

De Euronews

Presidente brasileiro continua a reverter as políticas do antecessor, Jair Bolsonaro, que dizia não ceder "nem um centímetro" da Amazónia aos povos originários.

O presidente do Brasil reconheceu duas novas reservas indígenas. A demarcação foi anunciada, esta terça-feira, Dia da Amazónia, por Lula da Silva, como uma barreira contra a desflorestação.

As novas reservas, situadas nos estados do Acre e do Amazonas, são as duas primeiras de um grupo de oito terras que o governo brasileiro quer proteger e se comprometeu a homologar até o final do ano.

Em abril, o presidente já tinha demarcado seis reservas, pondo um travão às políticas do seu antecessor, Jair Bolsonaro, que dizia não ceder "nem um centímetro" da Amazónia aos povos originários do território.

A medida garante aos povos indígenas o direito à ocupação de território pertencente aos antepassados, bem como o uso exclusivo dos recursos naturais aí existentes.