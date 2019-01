Silvio Berluscono candidata-se ao Parlamento Europeu

O líder do Forza Italia, com 82 anos, justifica a candidatura com o sentido de "responsabilidade".

"Não consegui escapar da necessidade representada pela minha responsabilidade num mundo em mudança, numa Europa que deve ser absolutamente correta e que deve voltar a assumir um papel de liderança no mundo. Acredito que, mais uma vez, com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha capacidade de comunicar e de convencer, posso desempenhar um papel importante na Europa, no Parlamento Europeu e nos governos europeus", assegura Berlusconi.

Esta é a primeira vez que Il Cavalieri concorre a um cargo público desde que a justiça italiana o proibiu, em 2013, após ter sido considerado culpado de fraude fiscal, no caso Mediaset.