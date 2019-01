Contenda sobre as Ilhas Curilas impede a paz entre Rússia e Japão

Tamanho do texto

Centenas de pessoas manifestaram-se, este domingo, em Moscovo contra as reivindicações de Tóquio ao arquipélago das ilhas Curilas, invadido pelas tropas da União Soviética nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial.

O arquipélago tem-se mantido sob controlo russo, impedindo que os dois países assinassem um tratado de paz.

No início deste mês, os dois Governos retomaram as negociações. Na próxima terça-feira, o primeiro-ministro japonês. Shinzo Abe, desloca-se a Moscovo onde vai reunir-se com o presidente russo, Vladimir Putin.

Abe afirmou, já, que o Japão reivindicaria a soberania sobre as ilhas Curilas.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou, na semana passada, que Moscovo considera o arquipélago como sendo parte inalienável do território da Federação Russa.