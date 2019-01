Alemanha fecha portas a companhia aérea do Irão

Tamanho do texto

A autoridade alemã de aviação civil retirou o direito de voar para o país à companhia aérea Mahan Air, do Irão. Berlim justifica a decisão pelas preocupações de segurança e suspeita de que a empresa esteja a ser usada para fins militares pela Guarda Revolucionária do Irão, e para atividades terroristas. A principal transportadora aérea privada do país faz parte das empresas que são alvo de sanções, pelos Estados Unidos desde 2011.

Na semana passada, foi detido um alemão de origem afegã, que trabalhava para o Exército alemão, como tradutor, por suspeita de espionagem para o Irão.