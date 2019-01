O circo da Dior com arlequins e manequins

A Dior armou a tenda e distribuiu entradas para o circo da moda. Mónica Bellucci não faltou nem ao circo nem ao arranque da semana da alta costura em Paris. Uma tenda de circo, em tamanho real, no Museu Rodin com arlequins que dividiram a passerelle com as manequins.

Os jardins do museu encheram-se de convidados e de celebridades para o desfile de Maria Grazia Chiuri, num décor que impressionou.

Para a estilista o circo é um "lugar mágico" que muda o ambiente de uma cidade quando chega. Tal como as semanas da moda que mudam a atmosfera quando acontecem...

A Dior entrou no universo circense e desfilou no primeiro dia da semana da alta costura parisense, com muito brilho, folhos e transparências.