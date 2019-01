Rafael Nadal a uma vitória de fazer história em Melbourne

Rafael Nadal não vence o Open da Austrália desde 2009 mas tem estado em grande forma este ano e ainda não cedeu um set. O espanhol carimbou o passaporte para a final com uma vitória frente a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-4 e 6-0 e está agora a uma vitória de se tornar no primeiro tenista a somar pelo menos dois triunfos em cada um dos quatro torneios de Grand Slam.

No encontro decisivo de Melbourne irá defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Lucas Pouille. O sérvio, líder do ranking mundial, procura tornar-se no primeiro jogador a vencer o Open da Austrália por sete vezes, já o francês tem já garantida a melhor prestação de sempre num torneio de Grand Slam.

Entre as senhoras, Naomi Osaka parece disposta a mostrar que o triunfo no último Open dos Estados Unidos não aconteceu por acaso. Deixou pelo caminho Karolína Plíšková com uma vitória por 6-2, 4-6 e 6-4. Irá discutir a final com Petra Kvitová, que já venceu por duas vezes em Wimbledon mas que nunca conseguiu levantar o troféu na Austrália.