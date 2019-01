Sobe para 9 o número de mortos em Brumadinho

Tamanho do texto

As equipas de resgate, em Brumadinho, recuperaram já nove corpos após a rutura da barragem da mina da Vale, em Córrego do Feijão, na sexta-feira. Segundo o Governo do estado brasileiro de Minas Gerais, mais de cem bombeiros procuram por mais de três centenas de pessoas que estão ainda desaparecidas.

De acordo com a empresa mineradora, estariam no local 427 pessoas, 279 foram resgatadas com vida.

A Vale informou que foi aberto um inquérito para apurar as causas da rutura.

A infraestrutura passou por uma inspeção da Agência Nacional de Águas há pouco mais de um mês. O relatório indicou que a barragem tinha um baixo risco de rutura, mas um elevado potencial de danos.