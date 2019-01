Rússia assinala 75° aniversário do Cerco de Leninegrado com parada militar

Tamanho do texto

A Rússia assinalou o 75° aniversário do fim do cerco das forças nazis a Leninegrado, atual São Petersburgo, com uma parada militar, na cidade.

O desfile contou com mais de 2.500 militares, carros blindados, tanques e sistemas de mísseis antiaéreos e táticos.

Presentes, estiveram representantes dos vários ramos das Forças Armadas da Rússia.

Vladimir Putin, natural de São Petersburgo, não assistiu à parada militar. O presidente russo, que perdeu um irmão durante o cerco, depositou flores no Cemitério Memorial de Piskaryovskoye.

Aqui estão sepultados milhares de soldados e civis que morreram a defender a cidade aquando do cerco das forças da Alemanha Nazi.

Este foi um dos mais sangrentos episódios da II Guerra Mundial.

O cerco à segunda cidade da então União Soviética prolongou-se por mais de dois anos e quatro meses, de 8 de setembro de 1941 a 27 de janeiro de 1944, e custou a vida a mais de meio milhão de pessoas.