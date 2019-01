Sébastien Ogier conquista Monte Carlo

Tamanho do texto

Sébastien Ogier venceu, este domingo, o rali de Monte Carlo. É a sexta vez consecutiva que o francês arrecada este troféu.

A vitória na primeira prova do campeonato do mundo de 2019, marca da melhor forma o regresso do piloto à Citroën.

O rali de Monte Carlo foi disputado por Sébastien Ogier e por Thierry Neuville, da Hyundai, até ao último segundo.

Os dois pilotos chegaram ao quarto e último dia separados por 4,3 segundos. O francês acabou por vencer com apenas 2,2 segundos de avanço sobre o belga.Na luta pelo terceiro lugar estiveram Ott Tanak, da Toyota, e Sébastien Loeb, da Hyundai.

O estónio foi mais rápido, ocupando o último lugar do pódio. O francês terminou o rali de Monte Carlo em quarto.

A segunda prova do campeonato decorre na Suécia entre 14 e 17 de fevereiro.