A importância das microalgas na extração de ómega 3

As microalgas estão a servir para produzir ómega 3, um ácido gordo usado como suplemento alimentar, mas são organismos pequenos, frágeis e muito sensíveis. Como fazê-los crescer e sobreviver fora do ambiente marinho natural?

David Suárez é o melhor amigo das microalgas numa estufa única em Gijón, no norte de Espanha. O biólogo da empresa Neoalgae explica o que é necessário para que os micro-organismos consigam prosperar: "Primeiro esterilizamos por completo a água. A água é completamente limpa e depois atravessa um processo de tratamento com fontes de luz ultravioleta para eliminar as bactérias e os fungos. No final é filtrada para que possamos remover partículas remanescentes ou outras substâncias que possam dificultar o cultivo das microalgas. Também precisamos de ajustar os níveis de PH da água antes de transferirmos o cultivo das microalgas. Cada microalga necessita um PH específico para crescer. Por isso precisamos de preparar a água antes de cada espécie de microalga ser inserida na água. O nosso maior desafio é fazer com que se adaptem às variações de luz e de temperatura existentes no norte de Espanha. É uma das complicações que temos de resolver. Para ajudá-las a lidar com isso, mudamos os diferentes parâmetros nas diferentes fases de cultivo. Mudamos, por exemplo, os níveis de nutrientes. Também gerimos a densidade da população de microalgas na água. Reduzindo o número de organismos nos tanques e percebendo melhor como cada espécie reage a essa densidade reduzida esperamos que todas as microalgas sejam capazes de se adaptar às condições que temos aqui."