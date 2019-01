Justin Rose vence Farmers Insurance Open

Justin Rose estreou-se a vencer em 2019, desde 2002 que não festejava uma vitória no mês de janeiro. O líder do ranking mundial foi a Torrey Pines conquistar o Farmers Insurance Open depois de terminar o torneio californiano vinte e uma pancadas abaixo do par.

Duas de vantagem sobre o australiano Adam Scott, e que lhe garantiram a décima vitória da carreira num torneio PGA, tornando-se no segundo inglês com mais triunfos no circuito profissional norte-americano, a seguir a Jim Barnes.

O vencedor do torneio em 2017, o espanhol Jon Rahm, desta vez esteve mais discreto e teve de se contentar com a quinta posição, enquanto Tiger Woods, de longe o golfista com mais sucesso na história do torneio, com um total de sete triunfos, não foi além do 20.º posto.