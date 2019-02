A estreia de "Alita: Anjo de Combate"

Alita acorda sem memória no futuro. O médico Ido, desempenhado por Christoph Waltz, tenta ajudar este ciborgue a enfrentar a sua nova vida e a sobreviver nas ruas da Cidade de Ferro.

O filme foi produzido por James Cameron e Jon Landau, com quem Cameron já tinha produzido Titanic e Avatar. O canadiano trabalhou 20 anos neste projeto. "Sabemos que o filme vai fazer o delírio das massas. Sabemos disso. O público vai acompanhá-la na sua jornada e acreditar nela, no seu espírito, e isso é o mais importante", afirma Cameron.

O realizador Robert Rodriguez realça que a concepção do visual de animação da protagonista foi criada e idealizada por James Cameron. O filme baseia-se no livro de manga de Yukito Kishiro. "Primeiro, o Kishiro escreveu uma história muito universal, com a Alita. E depois a magia do James. Ele soube como utilizar isso para que criássemos uma história que funcionasse em todo o mundo, mesmo com pessoas que não conhecem manga. Portanto, acho que é uma história mais universal do que as pessoas esperam", realça Rodriguez.