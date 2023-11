Monica Bellucci leva Maria Callas ao Festival de Cinema de Salónica

De Euronews

Monica Belucci homenageada no Festival de Cinema de Salónicana, na Grécia.

Monica Bellucci foi a convidada especial do 64º Festival de Cinema de Salónica, na Grécia.

A aclamada atriz italiana foi galardoada com o prémio honorário Golden Alexander, antes da projeção do filme Malena, de 2000. Em conferência de imprensa, Bellucci falava de um outro, também apresentado no Festival, uma homenagem a Maria Callas.

Estou muito grata a Maria Callas, esta fantástica artista. Como costumo dizer, o que me comoveu realmente, neste projeto, foi a dualidade de Maria Callas, porque ela era uma diva, uma divindade, um talento imenso. E, ao mesmo tempo, era uma mulher com um coração simples. Monica Bellucci Atriz italiana

Um filme que, segundo a intérprete, é mais sobre Maria do que sobre Callas. Respondendo a perguntas do público, Monica Bellucci falou sobre as suas colaborações com realizadoras, sobre o lugar das mulheres no panorama cinematográfico moderno e na possibilidade de passar para trás da câmara, e ocupar o lugar de realizadora.