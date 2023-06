O maior festival de animação do mundo está de volta a Annecy

A cidade francesa é, até 17 de junho, ponto de encontro entre arte e indústria, com dezenas de eventos dedicados ao género. Na edição deste ano, o grande destaque foi para as produções mexicanas.

Todos os anos, o mundo da animação reúne-se em Annecy, no coração dos Alpes franceses. Público vindo de todo o mundo chega por esta altura à cidade para não perder o programa de mais de 50 eventos, entre mesas redondas, masterclasses, encontros, sessões de autógrafos, projeções ao ar livre e antestreias.

No total, são apresentados a concurso ao longo de uma semana cerca de 500 filmes de todos os formatos, técnicas e géneros.

"Insistimos em ser efetivamente a capital mundial do cinema de animação", afirma Marcel Jean, diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy (MIFA).

O título, asseguram os organizadores, é assegurado pela presença "das maiores estrelas com os maiores orçamentos da animação, dos grandes estúdios, Pïxar, Disney, Warner, Paramount, das grandes plataformas como Netflix, Amazon, Apple, que estão todas aqui, mas também dos independentes e dos estudantes que serão as estrelas de amanhã".

Montra de projetos e carreiras

Annecy não é apenas um festival de entretenimento, mas também um trampolim para os futuros profissionais da indústria.

Muitos projetos são lançados na cidade, num espaço onde as mentes criativas estão em contacto direto com os produtores.

Entre as longas-metragens em competição está "Robot Dreams", realizado por Pablo Berger e apresentado numa sessão especial no último Festival de Cannes.

O filme conta a história de uma amizade inquebrável entre um robot e um cão na Nova Iorque dos anos 80.

Para o realizador espanhol, a animação é uma forma de contar todo o tipo de histórias.

"Sinto-me um realizador estreante, Robot Dreams é o meu quarto filme, mas é o meu primeiro filme de animação, estou no maior festival de animação do mundo. Por isso, para contar esta história, queria usar animação porque a animação pode ser uma boa forma de contar emoções. Se pensarmos em grandes realizadores como Takahata, Miyazaki, eles falam de emoções, a animação não tem de ser apenas comédia e ação".

Arte e indústria de mãos dadas

É no Imperial Hotel, à beira do lago da cidade, que se realiza o Mercado Internacional de Cinema, onde a animação é simultaneamente uma arte e uma indústria.

O mercado é a parte imersiva do festival que faz de Annecy o maior evento do mundo dedicado à animação em todas as suas vertentes.

Véronique Encrenaz, diretora do MIFA, defende que as características do festival o tornam num "evento único no mundo, no sentido em que acolhe toda a cadeia de animação, e todos os géneros, todos os estilos, por isso acolhemos as escolas de animação, também temos, entre os mais de 15 mil acreditados, este ano, 3600 estudantes, temos as novas tecnologias, porque é claro que na animação precisamos de ferramentas e depois temos os produtores, os distribuidores, os canais, até à transmissão dos filmes".

Como acontece todos os anos, as atenções centram-se num país e este ano o escolhido foi o México, um país onde a produção está em plena expansão.