Programa europeu de garantia de empréstimos ajuda PME da Ucrânia

O acesso das Pequenas e Médias Empresas ao crédito é vital para que haja emprego e crescimento, sobretudo em países que vivem períodos de crise prolongada. Para realizar esse objetivo, o Banco Europeu de Investimento (BEI) implementou um programa que facilita a obtenção de um empréstimo graças a um sistema de garantias bancárias.

Business Planet viajou até à Ucrânia, um dos países que beneficia do programa do BEI.

"Apenas 6% das Pequenas e Médias Empresas da Ucrânia têm acesso a financiamento, é uma percentagem muito baixa. Graças ao programa do Banco Europeu de Investimento, essa percentagem pode triplicar, o que é vital para a economia ucraniana", explicou Ruslan Spivak, diretor comercial do Raiffeisen Bank Aval.

A Polissia-2002 é uma das empresas ucranianas que teve acesso ao crédito graças ao programa da União Europeia.

A empresa de exportação de madeira foi criada em 2004 e produz dois mil metros cúbicos de pinho por mês. Recentemente, obteve dois empréstimos de um valor total de um milhão de euros concedidos pelo Raiffeisen Bank Aval, graças à garantia de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. O dinheiro foi gasto na aquisição de novos equipamentos.

"Com os empréstimos a nossa empresa teve a oportunidade de passar para um nível completamente diferente. Construímos um novo armazém e novas estufas de secagem e uma nova estrutura para o corte da madeira", contou Yaroslav Bayev, coproprietário da empresa.

As novas estufas de secagem foram fabricadas em Itália e permitem a secagem de 1500 metros cúbicos de madeira por mês. 90 por cento da produção é exportada, para a União Europeia, para a Ásia e o Médio Oriente.

"Hoje, há muita concorrência a nível mundial. A empresa teve de desenvolver-se rapidamente. Com esta ajuda foi possível melhorar o nosso nível", acrescentou o dirigente empresarial ucraniano.

Para participar no programa do BEI, as empresas devem dar provas de transparência e inovação. Há quatro bancos ucranianos envolvidos no projeto europeu (Raffeisen Bank, Oschadbank, Ukrgasbank e Procredit bank).

"Neste programa, financiamos pequenas e médias empresas que tenham um negócio transparente e que funcionem bem mas que não têm garantias. Queremos apoiar produtores locais que tenham uma estratégia inovadora e virada para a exportação", acrescentou o diretor comercial do Raiffeisen Bank Aval.

O programa de garantia de empréstimos é um dos elementos centrais do Acordo de livre-comércio completo e aprofundado (ALECA), uma iniciativa destinada a apoiar países que não fazem parte da UE, como a Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia.