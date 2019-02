EUA cortam ajuda aos territórios palestinianos

Tamanho do texto

A Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos terminou com a ajuda aos palestinianos na Cisjordânia e Faixa de Gaza. A assistência norte-americana durava desde 1994 e a decisão de colocar um ponto final à cooperação está relacionada com a nova legislação norte-americana, que permite perseguir na justiça quem receber ajuda e for cúmplice em atos de guerra.

Apesar de negar as acusações dos Estados Unidos, a medida já tinha levado a Autoridade Palestiniana a recusar dinheiro norte-americano.