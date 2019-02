Papa Francisco parte para os Emirados Árabes Unidos

A visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos será a primeira de um Sumo Pontífice ao Golfo Pérsico. Antes de embarcar para a viagem de três dias, tão histórica como simbólica, o Papa manifestou-se depois da oração do Angelus, no Vaticano.

Apelou ao respeito pelas tréguas no Iémen de forma a por termo à grave crise humanitária no país: "Apelo a todas as partes envolvidas e à comunidade internacional para favorecerem de forma urgente o respeito dos acordos que foram alcançados, para assegurarem a distribuição de alimentos e o trabalho para o bem da população. Convido todos a rezar pelos nossos irmãos do Iémen."

Nos Emirados Árabes Unidos, o principal aliado da Arábia Saudita na guerra no Iémen, está tudo a postos para a chegada do Papa.

O Sumo Pontífice desloca-se a Abu Dhabi para participar numa conferência sobre o diálogo inter-religioso pensada para combater o fanatismo e promover a postura moderada do Islão.

Esta segunda-feira decorre a cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial. Segue-se uma visita ao príncipe herdeiro. À tarde, depois de um encontro privado com os membros do Conselho Muçulmano de Anciãos (Muslim Council of Elders) na Grande Mesquita do xeque Zayed, decorre o encontro inter-religioso em que se aguarda um discurso do Papa.

O périplo prossegue na terça-feira com uma visita à Catedral de Abu Dhabi. O Sumo Pontífice preside depois à Missa no estádio Zayed Sports City para mais de 130 mil pessoas.