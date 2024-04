Emirados Árabes Unidos atingidos pelas maiores chuvas dos últimos 75 anos

De Euronews

Autoridades dizem que chuvas foram "acontecimento meteorológico histórico". Pelo menos uma pessoa morreu.

Pelo menos uma pessoa morreu devido às chuvas fortesque atingiram os Emirados Árabes Unidos e desencadearam inundações repentinas no Dubai, na terça-feira.

De acordo com um comunicado enviado pela polícia do emirado sul de Ras Al Khaimah, a vítima mortal é um homem de 70 anos que seguia num carro que foi arrastado pelo vento e pela chuva.

Segundo a imprensa local, as chuvas de terça-feira foram "um acontecimento metereológico histórico", as mais intensas dos últimos 75 anos. Estas chuvas superaram todos os recordes desde que os Emirados Árabes Unidos começaram a recolher dados de precipitação em 1949.

O pico da precipitação registou-se no emirado de Al Ain, onde a chuva atingiu os 254 mm em menos de 24 horas, segundo as agências internacionais.

As chuvas começaram já na segunda-feira, tendo inundado estradas e paralisado aeroportos no Dubai, bem como noutros emirados. As tempestades intensificaram-se pelas 9:00 locais de terça-feira e continuaram ao longo do dia, com chuva e queda de granizo.

Apesar de a chuva ter sido “muito mais intensa” nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com as agências internacionais, a precipitação intensa também atingiu outros países na região, nomeadamente Bahrein, Omã, Qatar e Arábia Saudita.

Em Omã, pelo menos 18 pessoas morrerem na sequência das chuvas fortes dos últimos dias, segundo o Comité Nacional de Gestão de Emergência do país, citado pelas agências internacionais. Entre as vítimas estão dez crianças em idade escolar, que seguiam num autocarro que foi arrastado pelas cheias.