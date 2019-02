Corpo encontrado nos destroços do avião de Emiliano Sala

Tamanho do texto

A Agência Britânica de Investigação a Acidentes Aéreos revelou já ter encontrado um corpo nos destroços do avião em que seguia o futebolista Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson.

A identificação de uma vítima no fundo do mar do Canal da Mancha foi possível devido ao sistema de vídeo de um veículo operado de forma remota.

A Agência divulgou entretanto imagens da busca, onde é possível ver parte da fuselagem da aeronave que desapareceu dos radares a 21 de janeiro, quando fazia a ligação entre Nantes e Cardiff.

Entretanto, na cidade francesa multiplicam-se as homenagens ao jogador argentino.

O Nantes foi o último clube pelo qual Sala jogou, acabando por perder a vida aos 28 anos, quando se preparava para iniciar uma nova aventura nos galeses do Cardiff.

Seria o próprio Emiliano Sala a marcar o voo, recusando a oferta de transporte marcada pelo emblema galês.

O clube da Premier League tinha desembolsado cerca de 17 milhões de euros pela transferência do avançado argentino.