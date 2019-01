Autoridades britânicas efetuam buscas submarinas para procurar Sala

Tamanho do texto

O Departamento de investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido irá proceder a uma busca submarina para tentar encontrar os destroços do monomotor onde viajava o futebolista Emiliano Sala. A decisão surge depois de terem dado à costa numa praia francesa destroços dos assentos de uma aeronave.

As autoridades já admitiram que se tratam provavelmente dos assentos do avião desaparecido. A busca submarina irá ser realizada num espaço de quatro milhas náuticas quadradas e só poderá ter início no próximo fim de semana devido às condições meteorológicas.