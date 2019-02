Tamanho do texto

A Hungria foi o único Estado-membro que se opôs a uma posição comum da União Europeia para a cooperação com a Liga Árabe numa reunião, na segunda-feira, em Bruxelas, com chefes de diplomacia de ambos os blocos.

O governo de Budapeste está contra as referências à migração no texto que está a ser preparado para a primeira cimeira entre a União Europeia e a Liga Árabe, a 24 e 25 de fevereiro, no Egito.