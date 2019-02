Papa pioneiro no berço do Islão

Pela primeira vez, um Papa está de visita oficial ao berço do Islão, a Península Arábica.

O Papa Francisco está em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e foi recebido no palácio do emirado por Khalifa bin Zayed al Nahyan, emir de Abu Dhabi e presidente da confederação. O objetivo da visita é participar no Encontro da Fraternidade Humana, uma conferência inter-religiosa onde participa também Ahmed al Tayeb, imã da mesquita de Al Azhar, no Egito, considerada a instituição mais respeitada no islão sunita.

Para esta terça-feira está marcada uma missa campal para os membros da comunidade católica, sobretudo estrangeiros a viver nos Emirados.