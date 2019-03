Papa Francisco visita Marrocos

Tamanho do texto

Chegou como como "peregrino de paz e fraternidade". Foi assim que o Papa se apresentou na primeira vez em solo marroquino. Uma visita oficial de dois dias, com início em Rabat, onde Francisco foi recebido pelo rei Mohammed VI.

Foi precisamente do monarca que partiu o convite para a visita, com vista a assinalar o diálogo inter-religioso e a aproximação de Marrocos à comunidade cristã, minoritária no país.

Esta é a segunda visita de um Papa a Marrocos, nação que acolheu João Paulo II, em 1985, no reinado de Hassan II.

Após a saída do aeroporto, um percalço marcou a parada oficial. Um homem correu contra o veículo que transportava o rei. No entanto, o incidente não perturbou o percurso.