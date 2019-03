Papa Francisco em Marrocos com mensagem de esperança

Tamanho do texto

O Papa Francisco encontra-se em Marrocos para uma visita de dois dias.

À sua chegada no sábado, o Papa foi recebido pelo monarca Mohamed VI. O Sumo Pontície destacou o problema dos migrantes que descreveu como uma ferida aberta.

"O problema da emigração nunca será resolvido através da imposição de barreiras, de fomentar o medo do outro ou negando assistência a todos aqueles que procuram uma vida melhor, para si, e para as suas famílias", afirmou o Papa Francisco num dos discursos proferidos no sábado.

O Papa defendeu ainda os esforços do monarca marroquino no sentido de apoiar uma versão do Islão que promova o diálogo inter-religioso rejeitando a violência em nome de Deus.

O encerramento de várias rotas no Mediterrâneo levou ao aumento no número de migrantes ilegais que tentam atingir território europeu a partir de Marrocos.